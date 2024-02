"Mă duc să-l cunosc pe viitorul ginere" Irinel Columbeanu a "detonat bomba" despre fiica lui, Irina! - Antena Sport

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Irinel Columbeanu a transmis că ultima lui dorinţă este să meargă în Statele Unite să o vadă pe Irina.

Irinel Columbeanu a „detonat bomba” despre fiica lui, Irina!

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins”, a declarat Irinel Columbeanu pentru cancan.ro.