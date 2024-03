Cât de frumoasă este iubita lui Carlos Sainz! Imagini incendiare cu superba Rebecca, fotomodelul care înotoarce toate privirile - Antena Sport

Discutăm după cursă, aşa am făcut mereu în acești ani, dar nu-mi amintesc niciun moment în care să fi apărut o problemă între noi. Este un lucru bun și ar trebui să fie mereu așa și, sincer, nu am niciun dubiu în această privință, pentru că avem o relație grozavă chiar și în afara mașinii. Suntem foarte deschişi şi sinceri cu noi înșine; vorbim des. Trebuie să găsești un echilibru, iar noi am reușit, cred că am reușit”, a spus Charles Leclerc despre Carlos Sainz.