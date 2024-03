Carlos Sainz va reveni la Ferrari şi va concura în Marele Premiu al Australiei! S-a recuperat după operaţia de apendicită - Antena Sport

Chiar dacă în curse cei doi dau duc lupte crâncene, Leclerc a spus că are o relaţie foarte bună cu Sainz.

„Întotdeauna încercăm să luptăm la limită. Evident, trebuie să ținem cont de faptul că Ferrari vine înaintea tuturor lucrurilor, nu ne putem asuma riscuri inutile. În ceea ce mă privește, în Bahrain, nu am fost în măsură să lupt cum trebuie pentru că am avut probleme semnificative de gestionat, dar, în cele din urmă, este vorba despre găsirea unui echilibru și, uneori, se poate întâmpla să depășești puțin limita și să fii puțin prea agresiv.

Discutăm după cursă, aşa am făcut mereu în acești ani, dar nu-mi amintesc niciun moment în care să fi apărut o problemă între noi. Este un lucru bun și ar trebui să fie mereu așa și, sincer, nu am niciun dubiu în această privință, pentru că avem o relație grozavă chiar și în afara mașinii. Suntem foarte deschişi şi sinceri cu noi înșine; vorbim des. Trebuie să găsești un echilibru, iar noi am reușit, cred că am reușit”, a spus Charles Leclerc despre Carlos Sainz.