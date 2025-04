Cât de frumoasă este soţia lui Benny Adegbuyi. Elena este o prezenţă discretă - Antena Sport

Benny Adegbuyi, unul dintre cei mai iubiţi luptători români de kickboxing, se mândreşte cu o soţie superbă. Elena este cea care îl susţine necondiţionat pe sportiv. (VEZI IMAGINI ÎN GALERIA FOTO SU SOŢIA LUI BENNY ADEGBUYI)

Benny Adegbuyi a fost învins de Tariq Osario prin KO în prima repriză, în gala Glory 99. Luptătorul român a fost imediat consolat de superba sa soţie.

Cum arată Elena, superba soţie a lui Benny Adegbuyi

Elena şi Benny Adegbuyi se iubesc enorm şi au împreună un băieţel. Într-un interviu rar despre familie, Benny Adgebuyi a dezvăluit cum s-a cunoscut cu soţia sa.

„Eram tânăr, ieşeam în oraş. Cred că am văzut-o de vreo 5-6 ori, week-end după week-end, şi mi-am dat seamacăa e un semn. Ne întâlneam pur şi simplu, dar nu vorbeam. Mi-a plăcut de ea şi, la un moment dat, am făcut primul pas. Totul a fost întâmplător. Dar mi-am spus că e un semn, într-un oraş ca Bucureştiul să te întâlneşti aproape în fiecare week-end cu aceeaşi persoană. Se uită la meciurile mele, e greu. Mama mea nu se uita, stă după uşă. Se uită soţul ei şi iî spune dacă am câştigat. Daca înving, se uită în reluare, daca nu, nu se uită„, spunea Benny Adegbuyi în trecut.

Cum făcea Benny Adegbuyi bani în Italia, înainte să devină luptător profesionist. „Am stat 4-5 ani”

„Am făcut box, fotbal, baschet. Mă axasem foarte mult pe baschet, un antrenor de la Cluj se ținea de mama mea să mă lase la liceul sportiv. Ulterior am plecat în Italia, am muncit acolo. Mama mea a plecat acolo și am muncit în Italia.