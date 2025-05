Mihai Stoica a anunţat prima plecare de la FCSB, după sărbătoarea de titlu: "A terminat contractul" - Antena Sport

„A fost un sezon foarte solicitant. Nici nu vreau să mă gândesc câte meciuri am pierdut la început, mă gândeam că nu am bătut Iaşi şi Galaţi acasă, ce se întâmplă. Nu aveam dubluri pe posturi, dar când s-a ajuns la soluţia de a juca cu aceeaşi, a mers bine. De-aia mi-era frică, mă gândeam că una e concentrarea când ai un adversar foarte bun în Europa, alta e când joci cu 4-5000 de oameni în deplasare, e altfel. Când am crezut, cu convingere că vom lua campionatul, la meciul cu Buzău, pe zăpadă. Şi am bătut, am jucat. Am avut ghinion, după multă şansă în primele meciuri din play-off. De la meciul cu CFR, s-a cam terminat, 3-0 am ajuns să conducem CFR, 3-0 cu Dinamo, 2-0 în Giuleşti”, a mai spus Mihai Stoica.

Mihai Stoica i-a dat replica lui Mirel Rădoi, după criticile aduse jucătorilor

Mihai Stoica, managerul general al celor de la FCSB, i-a dat replica lui Mirel Rădoi, antrenorul Universităţii Craiova. La finalul meciului de pe Arena Naţională, câştigat de campioana României cu 1-0, fostul căpitan al roş-albaştrilor a criticat modul în care jucătorii lui Elias Charalambous au ales să vină la stadion.

„Am văzut declaraţiile lui Mirel…nu am avut intenţia să persiflăm adversarul. A fost despre ei. Băieţii au vrut să se îmbrace aşa. Vreau să spun doar atâta: nu mi se pare lipsă de respect. Îi doresc să ajungă să câştige titlul şi să vadă că după un sezon aproape perfect, tu, ca şi conducător, decizia îmi aparţine, devii sclavul jucătorilor, între ghilimele. Anul trecut am zis să tăiem autobozul, că nu avem timp, ei au vrut şi am zis da.