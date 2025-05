Ce sumă primește lunar, de la statul român, soția milionarului cu trei pensii: „Nevasta e sfântă” - Antena Sport

S-a aflat ce sumă primește lunar, de la statul român, soția milionarului cu trei pensii. Dumitru Dragomir, în vârstă de 78 de ani, a dezvăluit ce pensie poate avea Vica, partenera lui de viață.

Dumitru Dragomir, fostul șef de la LPF, este împreună cu Vica de mai bine de 50 de ani. Cei doi au împreună un fiu, pe nume Bogdan.

Într-un interviu acordat recent, Dumitru Dragomir a dezvăluit că soția lui are o pensie de 2700 de lei. Vica a fost cadru didactic întreaga ei viață, iar fostul șef de la LPF a avut doar cuvinte de laudă la adresa ei.

Dragomir a recunoscut însă că o mare parte din banii pe care îi primește de la statul român merg către cei doi nepoți pe care îi are.

„Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate! Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani. Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.