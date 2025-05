Valentina Pelinel, imagini senzaţionale la 44 de ani! Cum se menţine într-o formă de vis soţia lui Cristi Borcea - Antena Sport

Valentina Pelinel a avut o carieră în modelling, înainte de a se căsători cu Cristi Borcea. Milionarul român, ajuns la vârsta de 55 de ani, a mai fost căsătorit de două ori înaintea mariajului cu Pelinel: între 1998 şi 2011 cu Mihaela Borcea, alături de care are trei, şi între 2011 şi 2016 cu Alina Vidican, alături de care are doi copii.

Cristi Borcea şi-a schimbat radical viaţa, la 55 de ani

Cristi Borcea refuză să revină la Dinamo şi anunţă că şi-a schimbat radical viaţa. Fostul patron al clubului din Ştefan cel Mare a dezvăluit că a devenit familist convins şi că este extrem de atent la sănătatea lui.

„Nesomnul, problemele cu operația pe cord deschis, cinci ani de pușcărie… Înainte să mă las de fotbal, când eram implicat la Dinamo, aveam doar trei copii. Acum, am nouă! Atunci, am pus fotbalul înaintea familiei. Am ajuns la maturitatea necesară să fac diferența între detalii. Am nouă copii și angajați la firme de care trebuie să am grijă.