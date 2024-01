Cât de frumoasă este unica fiică a lui Dorinel Munteanu. Imagini rare cu Bianca - Antena Sport

”În decembrie 90 am avut ofertă de la Steaua Bucureşti. Am plecat de la Sibiu, ne-am dus la Steaua, în speranţa că se înţeleg cluburile. Am fost în pregătire cu Steaua, în Italia. Eram eu şi Mihali, amândoi la pachet. A fost o întreagă telenovelă. Am semnat contractele, am primit ceva bani înainte.

Când ne-am întors din turneu, din Italia, eram la hotel la Haiducu, şi ne trezim în cameră că şoferul preşedintelui de la Sibiu. Vrea preşedintele clubului şi cu domnul Ianul să discute cu voi. I-am zis lui Gică faptul că eu nu merg. Până la urmă am ajuns la hotel, nea Vasile ne-a luat în cameră şi ne-a zis că ne dă dublu”, susține Dorinel Munteanu.