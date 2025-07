Sporting l-a transferat pe înlocuitorul lui Viktor Gyokeres. Anunţ oficial despre atacantul cu 100 de goluri marcate - Antena Sport

“Abia aştept să fac parte din acest club, să înscriu cu acest tricou pe mine, în faţa suporterilor. Va fi un sentiment grozav. Am început aici în Anglia, parcă a trecut o veşnicie. Cred că am devenit mai bun de atunci. Acum vreau să dovedesc că merit să fiu aici.

Când jucam la Sporting, am înscris câteva goluri în Champions League şi am simţit că pot juca la acest nevel. Acum, venind la un club de talia lui Arsenal, cred că mă va ajuta să devin mai bun, jucând alături de atâţia fotbalişti grozavi.

Am simţit că e clubul potrivit pentru mine când am auzit ce au zis Mikel Arteta şi Andrea Berta (n.r. directorul sportiv), după ce am văzut în ultimii ani, cum joacă fobtal. Când am jucat împotriva lui Arsenal sezonul trecut, am simţit cât de greu este să joci împotriva lor. Asta m-a făcut să o aleg pe Arsenal”, a declarat Viktor Gyokeres, potrivit arsenal.com.