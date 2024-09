Ce a putut să spună Valentina Pelinel despre socrii ei! Detalii rare despre părinţii lui Cristi Borcea - Antena Sport

Galerie (60) Ce a putut să spună Valentina Pelinel despre socrii ei Valentina Pelinel/ Instagram Valentina Pelinel a oferit declaraţii rare despre socrii ei. Fostul model a dezvăluit ce relaţie are cu părinţii lui Cristi Borcea. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Valentina Pelinel este cea de-a treia soţie a lui Cristi Borcea. Cei doi sunt căsătoriţi din 2018 şi au împreună trei copii: un băiat pe nume Milan şi gemenele Indira şi Rania (vezi galeria foto de la finalul articolului). Ce a putut să spună Valentina Pelinel despre socrii ei Valentina Pelinel a fost întrebată despre relaţia pe care o are cu socrii ei. Fostul model a oferit un răspuns ferm şi a transmis că are o relaţie excelentă cu părinţii lui Cristi Borcea, fiind mereu apreciată de aceştia. „Am o relație bună cu socrii mei care m-au făcut mereu să mă simt iubită și apreciată”, a declarat Valentina Pelinel, conform ciao.ro. Totodată, Valentina Pelinel a oferit declaraţii şi despre relaţia cu Cristi Borcea. Aceasta a transmis că dragostea dintre ea şi soţul ei a depăşit orice obstacol. Fostul model a declarat alături de miliardarul român are o familia unită şi fericită. Reclamă

„Noi am fost împreună mai întâi la rău și apoi la bine. Amândoi am făcut lucrurile așa cum am simțit și iubirea și-a spus cuvântul. N-aș schimba nimic și sunt foarte mândră că am avut putere, acum că privesc în urmă. S-a dovedit că iubirea învinge, pentru că este o forță reală, nu poate să fie distrusă de judecăți, vorbe rele, distanța fizică sau alte obstacole.

Mă consider atât pe mine, cât și pe Cristi, două persoane asumate în tot ceea ce facem și simțim. Și am dovedit acest lucru. Noi în prezent suntem o familie unită și fericită. Nu îmi pot dori ceva mai mult de la viață și sunt recunoscătoare pentru cum s-au desfășurat lucrurile, oricât de greu a fost trecutul”, a mai spus Valentina Pelinel, conform sursei menţionate mai sus.

„Ce ai învăţat de la Cristi Borcea?” Valentina Pelinel, cucerită definitiv de milionarul român

Valentina Pelinel a afirmat, în cadrul unui interviu, că a fost cucerită definitiv de milionarul român Cristi Borcea. Cea de-a treia soţie a fostului patron al lui Dinamo a oferit detalii din interiorul vieţii de familie.

Pelinel a divorţat de Cristian Boureanu în 2014, pentru a fi alături de Cristi Borcea. Anunţă că şi-a găsit fericirea în braţele omului de afaceri de 54 de ani. Ea a recunoscut care sunt principalele calităţi pe care la are Borcea şi care este secretul căsniciei lor. „(Reporter: Ce ai învățat/preluat de la soțul tău?) Învăț alături de el ceva nou în fiecare zi. Cristi este o persoană plină de energie și vitalitate, mereu are idei noi și inițiative, viața langă el nu este niciodată plictisitoare. Este, în egală măsură, un bărbat care știe să ofere stabilitate și încredere unei femei, să o facă să se simtă cea mai iubită din lume. Noi suntem parteneri și prieteni în această relație, iubiți și soți și de aceea echilibrăm mereu lucrurile. Ne-am dorit să fim împreună și ne-am asumat relația noastră. Provocările prin care am trecut ne-au facut mai puternici și mai uniți. Cristi nu le poate refuza mai nimic copiilor, îi iubește și îi răsfață în mod egal și ar face orice pentru ei, ceea ce nu poate decât să mă facă fericită„, a declarat Valentina Pelinel pentru ciao.ro.

