"Care e situaţia lui Louis Munteanu?" Răspunsul tranşant dat de Dan Petrescu despre viitorul atacantului de la CFR Cluj - Antena Sport

“Vreți să spun eu adevărul? Bine, nu adevărul. Nu știu eu adevărul, adevărul îl știu ei. Vreți să spun ce cred eu? Dar să nu se supere, să mă ierte. Minciună gogonată!

M-ai întrebat ce cred și eu cred că e minciună. Eu trebuie să spun ce cred. Eu spun minciună. În primul rând, nu e de 18 milioane. N-a arătat încă nimic, că e de 18 milioane. A, bine, așa, cu bonusuri…

Pe mine mă interesează cât ia, nu cu bonusuri. Așa pun bonusuri dacă va câștiga Liga Campionilor, 5 milioane. Pe Man am luat 11 milioane, direct. Am pus și eu bonusuri, dar nu am luat niciun bonus. Am luat de la Stanciu bonusuri”, a declarat Gigi Becali, la digisport.ro.