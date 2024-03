Ce maşină a putut să îi cumpere Gică Popescu fiicei sale: "Nu era normal să îi iau una scumpă!" - Antena Sport

Reclamă

”Maria să fie fericită că are o mașină nouă. Este prima mașină pe care o conduce după ce a luat permisul. Eu, când am început, am început cu 1300 (n.r. Dacia 1300). După care m-am dus la 1310, 1400… După care m-am dus afară, la Eindhoven, am făcut bani și mi-am cumpărat prima mea mașină.

Mașina pe care o conduce Maria este pe banii mei. Ea acum lucrează la două businessuri, unul împreună cu mine și i-am promis că dintr-unul dintre businessuri, dacă iese bine, o să-și schimbe mașina.

Dar trebuie să fie mulțumită că primește o mașină gratis, atât am considerat eu că… prima mașină nu poate să conducă o astfel de mașină. Nu cred că era normal să-i cumpăr o mașină (n.r. o mașină scumpă) atât timp cât n-a făcut nimic. Ca să ai o mașină bună trebuie să faci ceva să meriți, să muncești”, a spus Gică Popescu la digi24.ro.

Decizia radicală luată de Gică Popescu! Dezvăluirile făcute fiica sa, Maria, care este de o frumuseţe răpitoare

Decizia radicală luată de Gică Popescu a reprezentat o lecţie de viaţă pentru cei doi copii ai săi, Nicolas şi Maria. Fostul mare jucător al naţionalei României le-a creat un buget lunar celor doi.

Maria a ales o celebră facultate din Barcelona, dar a trebuit să trăiască în Spania cu 1.000 de euro pe lună. Atunci când rămânea fără bani, îl suna pe fratele Nicolas pentru a-i cere ajutorul.

„Mie mi-a fost foarte greu la început, când m-am văzut singură într-o altă ţară. Prima dată, când m-a lăsat mama, m-am rugat de ea să nu mă lase acolo, că a venit cu mine. Am plâns. Primele două luni, stăteam cu mama pe Facetime în fiecare seară. Faptul că ai un buget pe lună. Îmi sunam fratele când rămâneam fără bani, nu sunam acasă, pe el îl sunam. Trebuie să muncim pentru tot ce avem în viaţă. Ştiam că mă voi întoarce acasă. Mie aici îmi place”, a spus Maria Popescu, pentru Antena 1. Maria Popescu a ales să plece din țară și a locuit chiar în orașul în care tatăl ei a scris o pagină de istorie. A stat trei ani în Barcelona și a absolvit Esade Business School, una dintre cele mai prestigioase facultăți de business la nivel mondial. Şi-a continuat studiile în capitala Angliei, acolo unde face un master la Universitatea de Arte. „Sunt lucruri normale, sunt copii privilegiaţi. Au crescut într-un anumit mediu, cu anumiţi oameni în jur. Au avut nişte lucruri pe care nu le au toţi copiii şi trebuie să vadă cum e şi viaţa normală”, a spus Gică Popescu.

