Celebrul milionar român care are 9 copii cu 4 femei a spus care e cel mai mare regret din viaţa lui! - Antena Sport

Poate pentru că am și nouă copii cu patru femei și, cu excepția lui Patrick… Da, el a trăit la intensitate lângă mine. Ceilalți copii nu m-au avut permanent lângă ei. La mine, cu fotbalul, nu existau Crăciun, Paște, onomastică. De aceea am ajuns la 41 de ani să fac operație pe cord, trei divorțuri… (n.r: două). Am vrut să compensez, nu am fost în viața lor, nu am fost la școli, la ședințe cu părinții, asta este”, a declarat Cristi Borcea pentru iamsport.ro.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco).

Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.