Milionarul român cu trei pensii dă din casă! Ce i-a făcut propria nevastă. Dieta secretă care l-a ajutat enorm - Antena Sport

Milionarul român cu trei pensii scoate la iveală amănunte mai puţin ştiute din viaţa sa personală. Fostul şef al LPF a dezvăluit dieta secretă care îl menţine într-o formă fizică de invidiat chiar dacă a depăşit, de mult, 70 de ani.

Milionarul român cu 3 pensii a scos la iveală şi ingredientul pe care nu îl ocoleşte aproape la fiecare masă, Este vorba despre ciocolata neagră.

Milionarul român cu 3 pensii, dezvăluiri despre dieta care îl menţine în formă

Dumitru Dragomir a ajuns la 79 de ani, dar se menţine în mare formă. “O bucăţică de ciocolată neagră, pe care o mănânc eu după mese. Asta îmi cere corpul. Mâncarea mea de dimineaţă, cu două ouă fierte are 400 de calorii. Şi beau o jumătate de sticlă de chefir, iaurt. Doar jumătate de sticlă pentru că nu-mi permit o sticlă întreagă că are 250 de calorii. O friptură de 200 de grame şi o salată la prânz şi la fel seara. Aşa slăbeşti 300-400 de grame pe zi. Dar nu poţi să mănâci numai astea”, a spus Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Mai mult, fostul şef al LPF a vorbit şi despre mâncărurile fabuloase gătite de soţia sa. “A făcut nevastă-mea o musaca de vinete. O bunătate a fost. Şi am mâncat cu smăntănă. O lingură de smântână şi am mai pus ceva şi am mâncat. Seara am recuperat, am mâncat doar 250 de calorii. Eu sunt ceasul. Am avut toată viaţa mea ambiţia asta. Am zis că nu fumez şi nu am fumat. Am văzut câte unul care se îmbăta şi am spus că nu voi bea niciodată şi nu am băut niciodată. Când spun că fac ceva nu există să nu fac”, a mai spus Dragomir, conform sursei citate.

Dumitru Dragomir se ocupă, în prezent, de imobiliare. El deţine şi un hotel în Capitală. A condus Liga Profesionistă de Fotbal în perioada 1996-2013. Totodată, Dragomir a fost parlamentar, din partea PRM, având două mandate de deputat.