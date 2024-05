Cristi Borcea se întoarce la “marea dragoste” după 12 ani! Decizie fără precedent luată de milionarul român - Antena Sport

Cristi Borcea, dezvăluiri fără precedent despre fiica secretă pe care o are dintr-o relaţie extraconjugală

Cristi Borcea a făcut dezvăluiri fără precedent despre fiica secretă pe care o are dintr-o relaţie extraconjugală. Carolyn estre fiica pe care Cristi Borcea o are din relaţia cu avocata Simona Voiculescu.

Cristi Borcea a avut o relaţie cu Simona Voiculescu în perioada în care era căsătorit cu Mihaela Borcea. Se pare că, după o lungă perioadă în care au fost în conflict, relaţia dintre ei a devenit una mai bună.

Cristi Borcea şi Simona Voiculescu s-au judecat o lungă perioadă de timp pentru recunoaşterea paternităţii copilului. Avocata a cerut, în 2014, efectuarea unui test ADN. Până la urmă, Cristi Borcea şi-a recunoscut fiica, iar relaţia este una normală.

„Toţi copiii sunt la fel. Mergem şi în vacanţe. Sunt 3 în America şi 6 în România. Pentru ce i-ai făcut? Nu trebuie să ai grijă de ei? Copiii sunt cea mai mare responsabilitate. Să nu credeţi că mă văd zilnic cu ei, că nu am cum. Dar vorbesc cu ei, ies la masă cu ei. Valentina acum e în America. A plecat cu Milan şi a stat împreună la Melissa acasă şi cu ceilalţi doi. Toţi 4 au fost la joacă, la mall împreună. Gemenii au 20 de ani. Asta mă menţne tânăr, în formă şi e un stimulent pentru ceea ce fac. Mă adaptez. Sunt fericit şi cu cei mici şi cu ce mari. Nu am avut probleme cu ei. O am şi pe Carolyn care e la British şi învaţă foarte bine”, a spus Cristi Borcea într-un podcast.