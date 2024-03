"Cu bicicleta nu am cum" Ion Ţiriac a dezvăluit motivul pentru care a ajuns să piloteze avioane la peste 80 de ani! - Antena Sport

Foto „Cu bicicleta nu am cum” Ion Ţiriac a dezvăluit motivul pentru care a ajuns să piloteze avioane la peste 80 de ani!

(n.r: Se pare că e mai uşor să vă luaţi două avioane decât să vă luaţi un pilot) Nu e vorba, am piloţi. Am vreo 6 sau 8 piloţi, dar eu merg tot ce e Europa. Dacă merg 10 ore peste gârlă, aici-acolo, am un pat în spate, cât mine.

Vedeţi, toată lumea, avion-avion… Cu bicicleta n-ajung acolo unde trebuie să ajung. Într-o zi să ajung la Florenţa, să-mi văd de Italia, în Spania, să-mi văd de Spania şi pe urmă să dorm la Monte Carlo şi a doua zi să fiu înapoi în Bucureşti, ca să mă duc la Abu-Dhabi. Nu am cum, cu bicicleta nu am cum.

Sunt foarte puţin în România, vă rog să mă scuzaţi”, spunea Ion Ţiriac în emisiunea lui Ovidiu Ioaniţoaia.

„Au o vârstă!” Victor Becali, verdict sincer despre implicarea lui Mircea Lucescu și Ion Țiriac la Dinamo

Victor Becali a avut un verdict sincer despre implicarea lui Mircea Lucescu și Ion Țiriac la Dinamo. Agentul FIFA a vorbit despre zvonurile conform cărora cei doi ar dori să se implice la formația din Ștefan cel Mare.

„Câinii” se află, de câțiva ani, într-o perioadă dificilă și au nevoie de acționari cu venituri mari „ca de aer”. Totuși, Victor Becali nu crede în varianta Lucescu și Țiriac.

Agentul este de părere că cei doi au o vârstă înaintată și că o implicare la un club de fotbal nu este o prioritate. Totodată, Victor Becali a spus că în România mai sunt și alți oameni cu bani, dar care nu doresc să se afișeze. „Eu sunt sceptic. Lucescu a făcut meseria de antrenor, are o vârstă, domnul Ţiriac are o vârstă, nu stau ei să se bage. E o chestie de câţiva ani de zile să faci o echipă competitivă. De unde nu îi dădeam şanse, eu cred că se salvează. Sunt oameni cu foarte mulţi bani pe care nu îi cunoaştem. Cum ar fi fraţii Dedeman. Eu nu ştiu dacă îi văd pe stradă dacă îi recunosc. Sunt oameni foarte potenţi financiar, nu îi interesează publicitatea”, a spus Victor Becali, citat de digisport.ro. Cristi Borcea a exultat după ce a auzit că Dinamo va avea un nou stadion Cristi Borcea a exultat după ce a auzit că Dinamo va avea un nou stadion, anunţând că decizia guvernului e cel mai bun lucru care s-a întâmplat la clubul din Ştefan cel Mare după Revoluţie. „Credeam că se face stadionul, da. E cea mai mare realizare din ultimii 34 de ani. Se face sigur! De Dinamo nu vorbesc (n.r. de echipă). După mulți ani, trăim și noi satisfacția de a merge la EURO. A venit și băiatul meu la meci, din America. Mergem la EURO, da. Cel mai important este să ieșim din grupe”, a spus Borcea, la Arena Naţională. Reclamă

Rămâne de văzut dacă Borcea se va ţine de cuvânt: Leonidas promitea în ianuarie 2023 că, după apariţia unui nou stadion al lui Dinamo, va aduce oameni cu bani mulţi care să investească la clubul pe care îl iubeşte.

„Am prieteni și oameni care vor să susțină Dinamo, dar când se va face stadionul. Când vor începe să pună buldozerele, atunci se va creiona un Dinamo frumos. Fără infrastructură, fără emulație, nu există nimic.

Stadionul Dinamo e cel mai urât și cel mai vechi stadion din România. Priviți la Craiova, la Rapid, la Sibiu”, spunea Borcea, cu un an în urmă.

