Cu ce se poate ocupa la 80 de ani unica femeie care i-a fost soţie lui Ion Ţiriac - Antena Sport

Ion Ţiriac a dezvăluit recent cu ce se ocupă unica femeie care i-a fost soţie, Erika Braedt. Chiar dacă a fost handbalistă de performanţă, aceasta antrenează grupe de fotbalişti, la nivel de juniorat. Asta chiar dacă a ajuns la 80 de ani.

Ion Țiriac și Erika Braedt au ajuns la altar în anul 1963. Ea era handbalistă la Știința București și a ales să rămână alături de „Țiri” cu orice preț. Familia i-a emigrat în Germania, dar Erika a decis să rămână în România pentru a se căsători cu cel care atunci făcea carieră în hochei.

Cu ce se poate ocupa la 80 de ani unica femeie care i-a fost soţie lui Ion Ţiriac

„Eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învâţat lecţia şi am terminat. Am fost o singură dată însurat, cu Erika Braedt. E prietena mea şi acum.

Profesoară de sport la 80 de ani, are trei echipe de juniori, de fotbal, nu de handbal, cum era ea handbalistă, pe care, bineînţeles gratis, le antrenează în fiecare zi. Stă în Germania”, a spus Ţiriac, citat de gsp.ro.

24 de ani avea Ion Țiriac în momentul în care și-a unit destinul cu iubita lui care era cu 5 ani mai tânără. La scurt timp după căsnicie, cei doi și-au dat seama că nu se potrivesc şi despărţirea a venit după doi ani.