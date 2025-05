Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite şochează din nou: "Aveam un milion şi jumătate de dolari cash în casă" - Antena Sport

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite şochează din nou. A făcut dezvăluiri absolut incredibile în direct. A dezvăluit sumele de bani uriaşe pe care le-a depozitat în propria casă. De ani de zile este un adept al banilor cash.

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite a dat cărţile pe faţă. A scos la iveală amănunte incredibile din trecutul său.

Cristi Borcea, dezvăluiri uluitoare despre propria avere

Milionarul român care are 9 copii cu 4 femei diferite a făcut bani mulţi la finalul anilor 90 cu vânzarea de butelii. Totul s-a întâmplat la prima vizită a lui Cornel Dinu la el acasă. Fostul mare jucător şi antrenor a fost şocat de ceea ce a văzut. Cristi Borcea a dat cărţile pe faţă. A vorbit despre sumele imense pe care le ţinea în propria casă. Acum şi-a adus aminte momentul în care a ajuns Cornel Dinu prima dată la el acasă, în 1997. La acea vreme, afaceristul avea în casă nu mai puțin de 1.5 milioane de dolari cash, o sumă uriașă chiar și în prezent.

„În 1997, când a venit prima oară nea Cornel Dinu la mine acasă, cred că aveam 1.500.000 cash în casă. Eu tot timpul am avut cash. Când am spus în 2000 că totul se învârte în jurul cash-ului, m-ați făcut zob în presă!”, a declarat Cristi Borcea, conform iamnews.

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Cu prima sa soție, Mihaela Borcea, fostul acţionar al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi îi mai are gemenii Melissa Antonia şi Angelo (Coco). Cu a doua soție, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu. „Leonidas” are trei copii și căsnicia actuală, cu Valentina Pelinel, pe Milan și gemenele Indira și Rania.