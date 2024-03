Cu ce se ocupă fiica cea mare a lui Cristi Borcea în SUA! Mihaela Borcea a dat-o de gol: "S-a adaptat!" - Antena Sport

Reclamă

Fiica de 20 de ani a lui Cristi Borcea, apariţie pe plajă alături de mama ei

Fiica de 20 de ani a lui Cristi Borcea a avut o apariţie pe plajă alături de mama ei. Melissa Borcea a fost vizitată la Miami de Mihaela Borcea, dar şi de fratele Patrick Borcea. Cu toţii s-au fotografiat la malul mării.

A fost un moment special în familie, iar prima mare iubire a lui Cristi Borcea a ţinut să îl marcheze cum se cuvine. „La mulţi ani, Patrick!„, a fost mesajul Mihaelei pentru fiul său, pe reţelele sociale, în ziua în care irlandezii îl sărbătoresc pe Sfântul Patrick.

Reclamă

Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei. Înaintea căsniciei cu Valentina Pelinel, omul de afaceri a mai fost însurat cu Mihaela Borcea (între anii 1988-2011) și cu Alina Vidican (2011 – 2016). Valentina Pelinel și Cristi Borcea au împreuna 3 copii: Milan și gemenele Indira și Rania. Cu prima sa soție, Mihaela, fostul patron al lui Dinamo are un băiat, Patrick, şi gemenii Antonia şi Angelo. Cu a doua soţie, Alina Vidican, are alți doi copii: George Alexandru şi Gloria. Borcea mai are o fetiță, Carolyn, din relația cu Simona Voiculescu.

Răsfăţ total pentru fiica cea mare a lui Cristi Borcea

Melissa Borcea s-a stabilit în Statele Unite, iar tatăl ei în face toate poftele la 20 de ani. Locuieşte într-o casă de 3 milioane de euro şi conduce o maşină de fițe (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

Chiar fostul patron al lui Dinamo a anunţat în ce lux trăieşte Melissa, fiica pe care o are din căsnicia cu Mihaela Borcea. Milionarul român este extrem de mândru de cea care este studentă la o facultate din Statele Unite.

Reclamă 4 / 0/3

Melissa Borcea ar locui chiar alături de cea de-a doua soţie a lui Cristi Borcea, Alina Vidican, şi de fraţii ei vitregi. Este vorba despre George Alexandru şi Gloria. „Leonidas” a dezvăluit că toate bunurile pe care le avea în Statele Unite au ajuns pe numele copiilor.

Ce pronostic dai pentru amicalul România - Columbia? Victorie pentru România Egal Victorie pentru Columbia Vezi rezultatele Loading ... Loading ...