Răsfăţ total pentru fiica cea mare a lui Cristi Borcea. Casă de 3 milioane de euro şi maşină de fițe: "Asigur toate condiţiile!" - Antena Sport

„Mihaela are casă, are toate cele pe care le-am făcut. I-am lăsat foarte multe și Mihaelei. Dar Alina casa… este pe numele copiilor. Eu asigur toate condițiile, absolut tot. Cu Valentina am separare de bunuri. Și tot ce am luat copiilor, apartamente unde au chirii, sunt pe numele copiilor. Doar pe numele copiilor.

Știi de ce? În momentul în care dai femeilor, eu având mai multe și mai mulți copii… după un timp, ele cred că li se cuvine. Nu sunt mulțumite să spună: ‘Doamne ajută, ce ne-a dat, ce condiţii și cum ne-a ținut’. Nu! Mai bine nu. Mai bine copiilor! Eu am vorbit cu Valentina și mi-a spus că pe ea nu o interesează. Am luptat amândoi, am trecut prin momente grele, a fost lângă mine în momente grele și am făcut separare de bunuri la început.

Melissa învaţă la facultate în America. Valentina a plecat cu Milan şi a stat la Melissa acasă. Copiii dorm împreună, se iubesc mult. Eu aveam un penthouse pe malul oceanului şi casa care le-am făcut-o cadou copiilor. Valorează în jur de 3 milioane de euro. În ea stau şi acum„, a declarat Cristi Borcea la podcastul „Tare de Tot”.

Cadou spectaculos primit de Melissa Borcea

„Febleţea” lui Cristi Borcea a primit un cadou de senzaţie anul trecut. Este vorba de un bolid de lux. A şi făcut o fotografie lângă maşina ei de zeci de mii de euro şi a postat un mesaj prin care a ţinut să anunţe că este extrem de fericită: „Iubirea mea„.

Spre deosebire de ceilalţi copii ai Mihaelei Borcea, care au ales să îşi urmeze studiile în România, Melissa a decis să trăiască „visul american”.

„Fata studiază în America. E la arhitectură, momentan. Dacă și-ar schimba opțiunea, vom vedea. E foarte grea meseria. Doar băieții sunt implicați. (Reporter: Au de gând să vă facă soacră mare?) Nu cred, încă. Toți suntem concentrați pe muncă, băieții sunt și ei cu studiile. Fiecare cu iubita lui. Le cunosc prietenele. Cel mic și prietena stau cu mine. Și ea e fata mea. Mai am încă două fete, sunt fericită„, a declarat Mihaela Borcea pentru cancan.ro. Cristi Borcea are nouă copii cu patru femei diferite. Trei dintre aceştia îi are cu actuala soţie, Valentina Pelinel. Este vorba despre Milan şi gemenele Indira şi Rania.

