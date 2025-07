Sfatul lui Dumitru Dragomir pentru Ionel Ganea. Fostul şef al LPF şi-a pierdut şi el fiul, ca şi "Ganezul" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani), care şi-a pierdut şi el un fiu, i-a recomandat lui Ionel Ganea să plece din Făgăraş cel puţin doi ani.

Dragomir a precizat că, după tragedia care i-a lovit familia, fiul lui cel mare stingându-se pe neaşteptate, el şi soţia lui, Vica, au părăsit oraşul Braşov.

Dumitru Dragomir i-a transmis lui Ionel Ganea să plece din localitate

„N-am mai vorbit cu Ionel Ganea. Și mie mi-a murit băiatul tot așa într-un accident. I-a venit să vomite noaptea în somn, a luat-o pe trahee și a murit lângă Bogdan în pat. L-am găsit mort dimineață.

I-am trimis condoleanțe… Să plece din localitate. Eu de-asta am plecat de la Brașov. Și eu și nevastă-mea stăteam numai la cimitir. Nevastă-mea stătea numai acolo (n.r: la cimitir). Am zis că moare într-un an dacă nu plec.

Deci pleacă de acolo cel puțin doi ani de zile! Mută-te în altă parte. Altfel îl distruge și pe el și pe nevastă-sa și pe copii. ‘Unde e tata?’. ‘E la cimitir’. ‘Unde e mama?’. ‘E la cimitir’. Te apucă pandaliile oricât ești de tare”, a spus Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.