Cu ce se poate ocupa fiul Romaniţei Iovan, la doar 17 ani: "La 2-3 dimineața, mi-a venit ideea. M-am băgat în ceva greu" - Antena Sport

Cu ce se poate ocupa fiul Romaniţei Iovan, Albert, la doar 17 ani, a fost dezvăluit chiar de acesta. Înrăit fan al Formulei 1, puştiul are propriul brand şi a lansat deja o colecţie de haine. „Mi-a venit ideea la 2-3 dimineaţa”, susţine Albert.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Fiind pasionat de curse, el a învăţat să conducă de la 14 ani. Chiar dacă nu are încă permis de conducere, e deja pilot. Chiar dacă a moştenit adrenalina de la tatăl său, momentan a ales drumul pe care a călcat mama sa, celebra creatoare de modă Romaniţa Iovan.

Cu ce se poate ocupa fiul Romaniţei Iovan, la doar 17 ani

„Actor nu am vrut să mă fac, nu-mi place să fie lumea cu ochii pe mine. Am lansat o colecție de haine. De un an și ceva lucrez, din august 2022. Într-o noapte, la 2-3 dimineața, mi-a venit ideea.

Am făcut căutări pe ce stil vreau să mă axez. A doua zi am făcut logo, a treia zi nume. Ușor, ușor, s-au format prototipuri, de unde luăm materiale, ceva de genul. Nu știam câtă muncă este în spate. M-am băgat în ceva greu”, a spus Albert, citat de viva.ro, la începutul anului.

„I-am făcut o expoziție când am lansat eu cartea. Adrian vedea norii de sus în jos, iar toate pozele sunt la noi. Albert a ales un nor din pozele făcute de tatăl lui. Sigla brandului este cu acele culori din poza făcută de Adrian Iovan. Pe nor scrie BlancoAir„, a spus şi Romanița Iovan.