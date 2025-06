Ce au putut spune americanii despre Ion Ţiriac: "Aţi auzit vreodată de el?" - Antena Sport

Cu ce se ocupă la 80 de ani unica femeie care i-a fost soţie lui Ion Ţiriac

Ion Ţiriac a dezvăluit recent cu ce se ocupă unica femeie care i-a fost soţie, Erika Braedt. Chiar dacă a fost handbalistă de performanţă, aceasta antrenează grupe de fotbalişti, la nivel de juniorat. Asta chiar dacă a ajuns la 80 de ani.

Ion Țiriac și Erika Braedt au ajuns la altar în anul 1963. Ea era handbalistă la Știința București și a ales să rămână alături de „Țiri” cu orice preț. Familia i-a emigrat în Germania, dar Erika a decis să rămână în România pentru a se căsători cu cel care atunci făcea carieră în hochei.

“Eu m-am însurat la 20 de ani, am divorţat la 22 de ani, am învâţat lecţia şi am terminat. Am fost o singură dată însurat, cu Erika Braedt. E prietena mea şi acum.