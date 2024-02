Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soţia: "Eu eram în mijlocul tramvaiului!" Amănunte picante despre relaţia celor doi - Antena Sport

Reclamă

Cum şi-a cunoscut Mircea Lucescu soţia

Mircea Lucescu a vorbit, în trecut, despre modul în care şi-a cunoscut soţia. „IL Luce” a recunoscut că soţia sa este o persoană extrem de puternică şi care l-a susţinut necondiţionat toată cariera.

„La cămin ne-am întâlnit, la cantina studenţească. A fost interes la prima vedere… Nu vorbeam, dar ne-am urcat într-un tramvai. Eu eram în mijlocul tramvaiului, ea era în față. Ne-am uitat unul la altul, am văzut că are un bagaj în mână… Când ea a coborât, am coborât și eu cu toate că eu nu trebuia să cobor acolo și m-am oferit să-i duc bagajul.

Mi-am dat seama cu timpul că este foarte important să-ți formezi o familie devreme. Eu am fost destul de egoist pentru că am făcut-o în sprijinul meseriei mele, ca să ajut fotbalul. Familia îți dă întotdeauna siguranță, familia în momentele de dificultate este cea care te sprijină.

Atunci când ai succes, prețul succesului este invidia și prețul nereușitei este singurătatea. Când ai necazuri, supărări, familia te ajută. Trebuie să-ți găsești un echilibru în toate astea și un echilibru ți-l dă familia.

Deciziile financiare le iau eu, dar cea care se ocupă de familie în totalitatea ei este soția. Neli are grijă de toți, de strănepoți, de nepoți, de Răzvan…. E firavă așa, dar e foarte puternică. Când își pune ceva în cap, realizează”, a povestit Mircea Lucescu, în trecut, pentru AntenaStars.

