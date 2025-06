Milionarul român cu 3 pensii a spus care este, de fapt, averea lui Dan Şucu: "N-am mai văzut aşa ceva" - Antena Sport

Dumitru Dragomir (79 de ani) a susţinut că Dan Şucu, patronul lui Genoa şi al Rapidului, ar avea o avere mai mare decât se ştie.

După ce a preluat-o pe Genoa, Gazzetta dello Sport scria despre Dan Şucu că ar avea o avere de “doar” 300 de milioane de euro. Dragomir este de părere că averea lui Şucu este mult mai mare decât se ştia în presă şi decât a fost estimată.

Dumitru Dragomir despre Dan Şucu: “Am auzit că are numai pământuri de 400 de milioane de euro”

„Sunt destui mai bogați decât Gigi (n.r: Becali). Nu știu dacă Șucu e mai bogat decât Gigi, dar minte are, să știi… Am fost la Constanța să cumpăr o masă cu niște scaune pentru terasă și m-am dus cu nevasta la Șucu. Știi ce are la Constanța? Cred că are 3.000 de articole la magazin. Dacă la Constanța are așa… Și mai are încă 5-6-7 în toată țara. Înseamnă că stă pe un milion, două pe lună în buzunar! N-am mai văzut așa ceva… E mai mare decât magazinul pe care îl are aici în mall. Are pământ, peste 200 de hectare am auzit, nu știu dacă e adevărat… 400 de milioane numai pământul. Pe lichidități Gigi stă cel mai bine”, declara Dumitru Dragomir pentru fanatik.ro.

După ce a preluat-o pe Genoa, cumpărând 77% dintre acţiuni pentru 40 de milioane de euro, Dan Şucu şi-a asumat şi funcţia de preşedinte executiv al clubului italian. La Rapid preşedinte executiv este acţionarul minoritar Victor Angelescu.

În primul sezon de când Dan Şucu a devenit patronul echipei, Genoa s-a salvat en-fanfare de la retrogradare, terminând campionatul fără emoţii, pe locul 13, cu 43 de puncte. Rapid a terminat play-off-ul Ligii 1 pe locul 5, cu 33 de puncte, cu două peste “lanterna” play-off-ului, Dinamo.