Cum a ajuns iubita fiului lui Ion Ţiriac una dintre cele mai bogate femei din România - Antena Sport

La nivel de turnee de Grand Slam, Sorana Cîrstea şi-a trecut în cont sferturi de finală la Roland Garros (2009) şi la US Open (2023).

Acesta a dezvăluit cât de importantă a fost apariţia lui Ion Ion Ţiriac în viaţa Soranei Cîrstea. Fiul miliardarului Ion Ţiriac a ajutat-o pe Sori să îşi recâştige încrederea ca sportivă.

“Nu am luat în calcul impactul pe care îl are Ion Țiriac Jr. asupra ei. După mine, el a reușit să o remonteze. Eu zic că el este principalul factor care i-a readus echilibrul. Nu am știut că o să fie atât de aproape de ea și că impactul va fi acesta”, a spus recent Comănescu, citat de sport.ro.

Sorana Cîrstea a recunoscut oficial relaţia cu Ion Alexandru Ţiriac

Anul trecut, „Sori” a recunoscut în premieră că este într-o relaţie cu Alexandru Ion Ţiriac. Ea a anunţat şi cum se înţelege cu fostul mare jucător de tenis Ion Ţiriac.