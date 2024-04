Daniel Pancu, surpriză uriaşă pentru soţia lui, de ziua acesteia! Cum arată acum blonda, care a fost în trecut model Playboy - Antena Sport

Actualul selecţioner al naţionalei de tineret a României a dezvăluit întreaga poveste de dragoste cu actuala soţie.

„Destinul ne-a adus din nou împreună”

”Cu fosta soție am mai avut o perioadă în care nu am mai locuit împreună, prin 2001-2002. Nu eram căsătoriți, eram iubiți. Am cunoscut-o pe Andra în perioada aia, a fost o iubire de o vară.

Ea avea job-ul în străinătate, am plecat și eu cu fotbalul. În perioada asta, din 2001 până în 2019, sunt 18 ani, cred că ne-am întâlnit de 4 ori, întâmplător. Apoi, destinul ne-a adus din nou împreună. Nu am înșelat-o niciodată (n.r.- pe Mihaela, prima soție) cu Andra, nu există așa ceva. A fost făcută amantă în ziare. Eram un om liber (n.r.- când a reluat relația cu actuala soție), cu acte.

Niciodată nu mă gândeam (n.r.- la o a doua căsătorie). Eram după un meci, eram antrenor la Rapid. Mă gândeam unde să plec în vacanța de iarnă. Mă trezisem dimineața, am văzut un mesaj de la ea, foarte ciudat. Zâmbeam așa. M-a întrebat ce fac. Ce să fac la ora asta? Eram divorțat de 8 luni. I-am spus că stau în pat, am schimbat două mesaje și ne-am întâlnit la prânz.

Am mâncat împreună și asta a fost. Eu nu mă gândeam niciodată la căsătorie, eu știam că e măritată. Nu știam că divorțase de 4 ani. Dacă nu venea pandemia, nu aveam nicio șansă. Am stat un an împreună, ne-am povestit toată viața”, a mai spus Pancu.

Dieta minune a lui Daniel Pancu. Ce poate mânca fostul internaţional seară de seară, împreună cu superba sa soţie. Chiar Daniel Pancu a dezvăluit ce mănâncă într-un interviu acordat în trecut pentru AntenaSport.

Daniel Pancu are 46 de ani, dar şi un fizic de invidiat. Fostul internaţional român a dezvăluit că în spatele formei sale de invidiat stă o dietă bine pusă la punct. Pancu, ce s-a recăsătorit cu frumoasa Andra, cu care mai avusese o relaţie în tinereţe, are o dietă strictă care îi permite să aibă o formă fizică de invidiat.