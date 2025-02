Decizia radicală luată de Cristian Gaţu, după ce soţia l-a acuzat că a înşelat-o cu menajera. Divorţ cu scandal la 79 de ani - Antena Sport

Cristian Gaţu nu are linişte la 79 de ani şi a fost nevoit să ia o decizie radicală în timpul procesului de divorţ care s-a lăsat cu scandal. Fostul mare handbalist român se desparte de soţia cu care a avut o căsnicie de 53 de ani.

Tamara Gaţu l-a acuzat pe Cristian Gaţu că a înșelat-o cu menajera casei, o femeie în vârstă de 53 de ani. I-a cerut despăgubiri uriaşe la Tribunal. A cerut daune morale de 500.000 de lei, dar şi o pensie de întreţinere.

Decizia radicală luată de Cristian Gaţu în timpul scandalului de divorţ

Cei doi nu îşi mai vorbesc, iar Cristian Gaţu aşteaptă să afle verdictul judecătorilor. Handbalistul care a adunat 212 selecţii în naţionala României a fost nevoit chiar să ia o hotărâre drastică. Şi-a vândut casa din Corbeanca în care a locuit alături de soţie.

„Am vândut-o, pentru că altfel nu aveam unde să stau. Am vândut casa, jumătate din bani i-am dat soției și jumătate i-am oprit eu. Din jumătatea aceea am cumpărat un apartament în București. Tot timpul am fost în București, da. În Beiuș a fost procesul. Și acest lucru nu trebuie să îl comentez. Am fost pe terenul adversarei (n.r.- soției Tamara, cea care vrea despăgubiri de 100.000 de euro plus 5.000 de lei pensie lunară)„, a declarat Cristian Gaţu pentru cancan.ro.

Următorul termen din procesul de divorţ este programat în această lună. Întrebat dacă a mai purtat vreo discuţie cu soţia lui, Cristian Gaţu nu a stat pe gânduri: „Eu nu! Poate avocații între ei să fi vorbit, eu nu am avut privilegiul să discut”