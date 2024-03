La 78 de ani, Cristian Gațu se iubește cu menajera familiei! Divorțează după 53 de ani de căsnicie: „Nu mă simt vinovat!” - Antena Sport

Reclamă

Cristian Gațu s-a declarat dezamăgit de faptul că divorțul său a ajuns în spațiul public, însă a subliniat că nu regretă și își asumă toate acțiunile.

„(n.r.- dacă s-ar fi aşteptat ca divorţul său să ajungă în atenţia publicului) Nu, nu, nu! Este o decepţie, dar nu am ce să fac, trebuie să suport. Nu mă simt vinovat cu nimic. Din păcate, suntem şi trăim în România, nu avem ce să facem.

(n.r. – despre faptul că fiecare îşi alege viaţa personală) Categoric, dar că vrei, nu vrei, intri în morişcă, dar nu are importanţă. (n.r. – dacă are o nouă relație) Da, mi-am ales cu mâna mea soarta şi o s-o duc mai departe”, a declarat Cristian Gațu, conform orangesport.ro.

Tamara Gațu cere despăgubiri uriașe, în urma procesului de divorț. Femeia de 80 cere o pensie lunară de 5000 de lei și suma de 100.000 de euro. De cealaltă parte, Cristian Gațu vrea doar ca fosta lui soție să revină la numele purtat înainte de căsnicia cu el.

Fostul handbalist susține că nu are nimic de împărțit de Tamara Gațu, dezvăluind că banii obținuți în urma vânzării casei din Corbeanca, casă în care locuiau împreună, au fost împărțiți. În prezent, Cristian Gațu a rămas în București în urma separării, în timp ce Tamara Gațu s-a mutat la Beiuș.

