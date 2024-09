Din ce a făcut avere milionarul care și-a înșelat 16 ani soția cu o balerină: "Numai în România se putea întâmpla așa ceva!" - Antena Sport

Ce se ştie despre averea lui Victor Piţurcă

Dumitru Dragomir a vorbit în trecut despre averea pe care a strâns-o Piţurcă. A dezvăluit că aceasta se ridică la 50 de milioane de euro.

„Este multimilionar! Are afaceri de zeci de milioane. Ușor peste 50 de milioane. Are două blocuri lângă Marriott, are un ginere foarte harnic… Nu am văzut așa ceva. Pițurcă are oameni lângă el, e bine să ai lângă tine oameni de încredere. Pițurcă și Becali au știut să își apropie oamenii buni”, a spus Dumitru Dragomir pentru prosport.ro.

Piţurcă a avut o reacţie când a aflat ce a spus „Mitică” Dragomir. A negat că ar avea atât de mulţi bani în conturi.

„De unde atâția bani? Ce, eu am banii lui Mircea Lucescu? Am antrenat eu 10 – 12 ani pe Șahtior Donețk? Eu am câștigat bani în acei doi ani când am antrenat în Arabia Saudită. Bine, am câștigat și cât am fost la Federația Română de Fotbal, dar…

Eu întrețin 15-20 de oameni. Am o familie mare, dacă n-aș fi eu ar fi greu. Nu, nu pot să spun că sunt mare bogat”, a declarat Victor Piţurcă.