Milionarul român cu trei pensii a intervenit în scandalul momentului din România: "În ce ţară trăim?" - Antena Sport

Milionarul cu trei pensii a intervenit în scandalul momentului din România. Dumitru Dragomir, fostul şef de la LPF, a oferit declaraţii despre imaginile apărute în spaţiul public de la festivalul Beach, Please!

Dumitru Dragomir a oferit o reacţie acidă despre cele întâmplate la festivalul desfăşurat la Costineşti, la finalul săptămânii trecute. Au apărut mai multe critici la adresa celor întâmplate, după ce un băiat de 15 ani a sărit de pe scenă şi s-a lovit într-un gard de metal.

“Când am văzut ce-i acolo, am crezut că nu-i adevărat. Am crezut că e trucaj. Am zis, Doamne, în ce ţară trăim? Nimeni nu opreşte aşa ceva? Sunt curios ce urmează. Nu există copil stricat, există părinţi neglijenţi! Şi cu asta am spus tot”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.

Totodată, Dumitru Dragomir a comentat şi reacţia controversată avută de Diana Şucu, cu privire la festivalul Beach, Please: “Tinerii ăștia vor conduce România. În curând vor vota. Ce vedem la Beach, Please nu e libertate, e decădere totală. Sincer? Mi-e dor de ordine. Mi-e dor de Ceaușescu”, a transmis soţia acţionarului majoritar de la Rapid şi Genoa.

Dumitru Dragomir a lăudat-o pe Diana Şucu pentru mesajul transmis: “Dom’le, știţi ce a vrut să spună? De disciplină. (Ţi se pare că a greşit?) Nu! O felicit, bravo ei!”, a mai spus fostul şef de la LPF.