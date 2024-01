Femeia care l-a "cuminţit" pe Gabi Tamaş s-a dus pe pârtie şi a întors toate privirile! Imaginea cu care şi-a dat fanii peste cap - Antena Sport

Gabi Tamaş, dezvăluiri savuroase despre momentul în care a spart uşa unui bloc

În 2013, Gabi Tamaş a fost surprins de camerele video în timp ce spărgea uşa de termopan a unui bloc, din centrul Bucureştiului, pentru a intra. După o noapte de pomină, Gabriel Tamaş nu s-a mai putut controla. În filmarea apărută la acel moment se poate vedea şi o femeie.

Tamaş a fost ridicat de poliţişti, dimineaţă, după scandalul monstru făcut în scara de bloc. A fost judecat şi a primit o condamnare de 8 luni cu suspendare.

„Nu aveţi voi emisiuni câte prostii am făcut eu. (Moderator: O boacănă de care poţi să ne spui şi de care nimeni nu are habar) Am făcut mai multe, nu-mi aduc aminte. Am spart un termopan, nu ştie nimeni. Vezi că n-a fost vina mea, să mor! Nu ai văzut că am ciocănit înainte? Vina a fost a femeii că nu a deschis.

Să vezi după, când am apărut de la televizor. M-au sunat din scara aia: ‘Bă, dar eu am neamuri acolo, vezi că stă mătuşă-mea. Spune că veneai la mine’. Tot felul de prostioare am făcut. Mi-am trăit viaţa şi chiar ţi-am spus… ce să scriu, că numai introducerea e o carte!„, a declarat Gabi Tamaş în „Un Podcast”.

Gabi Tamaş ajungea după gratii 6 ani mai târziu. A fost arestat în Israel, după ce a fost prins băut la volan şi conducând cu o viteză de 200 de kilometri la oră. A anunţat că aceea a fost cea mai grea perioadă din viaţa sa.