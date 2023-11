Fiica cea mică a Anamariei Prodan, apariţie total surprinzătoare. Nimeni nu se aşteapta să o vadă aşa. Ce pasiune are Sarah - Antena Sport

Sarah a apelat și la medicul estetician (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS). A urmat un tratament facial și a oferit un interviu înainte să înceapă procedurile.

„(Ce te-a făcut să vii la noi?) O grămadă de prietene de-ale mele și-au făcut tratament aici și le-a arătat tenul superb. Am fost și eu foarte curioasă și am venit să încerc„, a declarat fiica cea mică a Anamariei Prodan.

Fiica Anamariei Prodan din prima căsnicie pare că s-a răzgândit. În urmă cu un an anunțase că nici nu vrea să audă de operații estetice, la o vârstă atât de fragedă.

„Nu am nici o intervenție, de nici un fel! M-a distrat. Sunt sportivă de performanță. Nu am timp de așa ceva. Mi se pare jenant să-ți faci operații la vârsta mea. Am văzut și că am extensii și gene! Asta da, am, când am liber. Atât!

La ce viață am eu, nu am timp de prostii. Arăt perfect. Este vorba de genă. Mama arată perfect, frații mei la fel, eu la fel. Suntem unici, frumoși și deștepți. În primul rând, suntem oameni cu O mare. Modestia este pentru alt gen de oameni. Eu știu ce pot și cât sunt de bună. Și muncesc să fiu zilnic mult mai bună”, a declarat Sarah Prodan pentru click.ro.

Scenografii impresionante afişate la Dinamo – FCSB

Marele derby dintre Dinamo şi FCSB a început exploziv. Cele două galerii au făcut show în tribune. Au aprins torţe şi au aruncat cu petarde în teren.

A fost show total în tribune în startul derby-ului de pe Arena Naţională. Ultraşii au făcut show în tribune. Dinamoviştii au dat tonul spectacolului din tribune. „Punct şi de la capăt”, a fost mesajul afişat de dinamovişti. Jandarmeria a anunţat încă din timpul săptămânii că derby-ul este unul de risc maxim.