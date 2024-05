Florin Răducioiu radiază de fericire alături de iubita cu 10 ani mai tânără! Cum arată Andreea, femeia care l-a cucerit - Antena Sport

Florin Răducioiu se pregăteşte de o nuntă ca în poveşti, la 54 de ani. În acest an, îşi va uni destinele alături de superba sa iubită, Andreea.

„Da, în martie împlinesc 54 de ani și mi-aș dori ca această aniversare să o petrec cu viitoarea mea soție, Andreea. Am spus într-o emisiune de Revelion că nu am reușit până acum, dar voi reuși în acest an să facem nunta și să mă căsătoresc cu cea care îmi este logodnică de 5 ani. De asemenea, aș vrea să îi invit cu o zi, două înainte, pe colegii mei de la echipa națională, pe foștii mei coechipieri, să dau o masă și să stau cu ei și să sărbătorim împreună”, a declarat Florin Răducioiu pentru adevarul.ro.

La scurt timp după miezul nopții și intrarea în noul an, Andreea a postat pe rețelele sociale o imagine în care a făcut marele anunț. Și-a fotografiat inelul primit de la fostul atacant al lui Dinamo și AC Milan. „Am spus DA!„, a scris logodnica lui Răducioiu. Postarea a fost redistribuită de fostul internațional pe Insta Story.