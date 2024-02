Florin Răducioiu a anunţat când face nunta, după ce în noaptea de Revelion şi-a cerut iubita de soţie. - Antena Sport

Florin Răducioiu a anunţat când face nunta

Răducioiu se însoară din nou la 54 de ani

Florin Răducioiu a anunţat când face nunta, după ce în noaptea de Revelion şi-a cerut iubita de soţie. Fostul mare internaţional român trăieşte o frumoasă poveste de dragoste de 5 ani cu Andreea Albăstroiu.

Florin Răducioiu se pregăteşte de o nuntă ca în poveşti, la 54 de ani. În acest an, îşi va uni destinele alături de superba sa iubită, Andreea.

Florin Răducioiu a anunţat când face nunta, după ce în noaptea de Revelion şi-a cerut iubita de soţie

„Da, în martie împlinesc 54 de ani și mi-aș dori ca această aniversare să o petrec cu viitoarea mea soție, Andreea. Am spus într-o emisiune de Revelion că nu am reușit până acum, dar voi reuși în acest an să facem nunta și să mă căsătoresc cu cea care îmi este logodnică de 5 ani. De asemenea, aș vrea să îi invit cu o zi, două înainte, pe colegii mei de la echipa națională, pe foștii mei coechipieri, să dau o masă și să stau cu ei și să sărbătorim împreună”, a declarat Florin Răducioiu pentru adevarul.ro.