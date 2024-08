Fosta cumnată a lui Ilie Năstase arată uimitor la 43 de ani şi pozează în ipostaze fierbinţi. Ce studii are femeia - Antena Sport

Galerie (29) Fosta cumnată a lui Ilie Năstase arată uimitor la 43 de ani şi pozează în ipostaze fierbinţi Colaj Instagram Fosta cumnată a lui Ilie Năstase arată uimitor la 43 de ani. Este vorba de sora lui Brigitte Pastramă, fosta soţie a lui Ilie Năstase. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Pe Brigitte Pastramă o ştie toată lumea, dar puţină lume o cunoaşte pe superba sa soră. Cristina are 43 de ani şi arată fabulos. Fosta cumnată a lui Ilie Năstase nu ezită să pozeze în ipostaze fierbinţi. (VEZI IMAGINI INCENDIARE ÎN GALERIA FOTO CU FOSTA CUMNATĂ A LUI ILIE NĂSTASE) Fosta cumnată a lui Ilie Năstase arată uimitor la 43 de ani şi pozează în ipostaze fierbinţi Pe lângă frumuseţea uimitoare, Cristina Szeifert a acordat o atenţie sporită şi studiilor. Conform mărturiilor sale, Cristina a abslosvit Facultatea de Psihologie. Ilie Năstase şi Brigitte Pastramă au fost căsătoriţi între 2013 şi 2018. Relaţia lor a fost una zbuciumată, din care nu au lipsit acuzaţiile de infidelitate. Brigitte Pastramă anunţă că „Nasty” a înşelat-o şi a folosit cuvinte grele la adresa fostului jucător de tenis. „Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi”, a ţinut să sublinieze aceasta. „Acum am ajuns să nu mă mai interesează părerea altora și este mult mai bine. Vreau să mă rup de orice înseamnă judecata oamenilor din jurul meu și să am grijă de familia mea, de fiica mea, Sara, să aibă un viitor bun în viață, să fie înconjurată de oameni buni lângă ea, să nu o ia pe drumuri greșite, cum ar fi să consume alcool, droguri sau cine mai știe ce. Reclamă

Am ales să renunț la România pentru Dubai, o țară unde femeile sunt respectate foarte mult, nu ca la noi. Regret acum ce am făcut în trecut cu fiul meu Robi că l-am neglijat pentru că după am avut mari probleme cu el. Când eram măritată cu Ilie eu plecam în alte țări și îl neglijam pe Robi, iar asta a fost cea mai mare greșeală din viața mea. Pot să zic că eu l-am păzit pe Ilie în loc să îmi păzesc copilul. De exemplu, atunci când eram măritată cu Ilie, țin minte că am plecat două săptămâni cu el în Cuba de teamă să nu plece cu o altă femeie pentru că Ilie era foarte curvar. Chiar dacă noi eram căsătoriți el mai umbla și cu alte femei.

Am realizat că singurul lucru care ne rămâne sunt copiii. Atunci când eram măritată cu Ilie eram o femeie frustrată pentru că eram înșelată. Îmi făceam foarte multe intervenții estetice pentru că eu eram în concurență cu alte femei. M-am operat de multe ori pentru că eram înșelată. Atunci când eram cu Ilie nu aveam liniștea pe care o am astăzi. Nu regret mariajul cu el pentru că nu eram cine eram astăzi, însă regret că nu i-am arătat lui Ilie calea cea dreaptă în viață„, spunea Brigitte Pastramă pentru click.ro.

În prezent, Ilie Năstase este căsătorit cu Ioana Năastase. Până să o ducă pe Ioana Năstase la altar, Ilie Năstase a fost căsătorit cu Dominique Grazia (1972-1982), Alexandra King (1984-2002), Amalia Teodoesescu (2004-2010) şi Brigitte Sfăt (2013-2018).

Brigitte a rămas văduvă după ce afaceristul Octavian Sfăt a murit, în 2002. În 2006, Brigitte s-a căsătorit cu Ovidiu Torj, de care a divorțat în 2010. Peste trei ani avea să se căsătorească cu Ilie Năstase, dar cei doi au divorțat în 2018. Un mai târziu, vedeta s-a cuplat cu Florin Pastramă.