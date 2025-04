"I-am îmbătat pe băieţii dictatorului" Dezvăluirile incredibile ale milionarului care şi-a tocat averea! - Antena Sport

Paul Gascoigne (57 de ani) a povestit că în timpul unei vizite în Libia i-a îmbătat pe doi dintre băieţii dictatorului Gaddafi. S-a întâmplat în perioada în care Gascoigne juca pentru Middlesbrough.

Fost jucător, printre altele, la Lazio, Tottenham sau Rangers, Gascoigne a dezvăluit că a irosit o avere de peste 20 de milioane de lire sterline. El a vorbit deschis şi despre dependenţa de alcool şi consumul de droguri.

Paul Gascoigne: „I-am îmbătat pe băieţii dictatorului Gaddafi”

„Jucam la Middlesbrough şi în timpul unei vizite în Libia am ieşit să beau cu doi dintre băieţii dictatorului Gaddafi. Am reuşit să îi îmbăt pe amândoi şi ne-am dus împreună într-unul dintre buncărele tatălui lor, acolo unde am semnat pe un obiect. Cred că era o bombă. Ţin minte că cel mai mult am tras 16 linii de cocaină într-o zi. În acea perioadă beam în medie patru sticle de whisky pe zi. Primele două aveau darul de a mă opri din tremurat”, dezvăluia Paul Gascoigne.

Gascoigne a spus ulterior, cu umor, că experienţa de a participa într-un reality-show nu e una care să îi provoace emoţii, având în vedere că a mers în casa dictatorului Gaddafi.

„Când ești invitat în casa lui Gaddafi, este o bombă mare în sufragerie și trebuie să semnezi ceva pentru Gaddafi, e mai îngrijorător”, declara „Gazza”, citat de The Sun.