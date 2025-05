Unde a ajuns să locuiască celebrul milionar care şi-a tocat întreaga avere şi nu regretă deloc! - Antena Sport

Paul Gascoigne (57 de ani) a rămas fără averea de peste 20 de milioane de euro şi a ajuns să locuiască în casa agentului său, Katie Davis, de lângă Bournemouth.

Gascoigne locuieşte într-o cameră, din bunăvoinţa lui Katie Davis, cu care are o relaţie foarte bună.

Paul Gascoigne locuieşte în casa agentului său, după ce şi-a pierdut toată averea

Întrebat de Jake Humphrey, într-un interviu, dacă i-a fost greu să se descurce cu toţi cei care îi ofereau băutură în Bournemouth, Gascoigne a glumit: „Oh, da, ăsta e un lucru bun, economisesc bani”. „Dar nu, am avut asta toată viața. Nu este atât de mult băutura, ci consecințele. Știu că am probleme dacă mă uit la mobil și am cam 30 de mesaje și 30 de apeluri pierdute”, a mai spus Gascoigne în interviul respectiv.

Gascoigne a fost de nenumărate ori la dezalcoolizare, dar nu a reuşit niciodată să se lase complet de alcool. „Voi fi întotdeauna un alcoolic„, spunea „Gazza” în 2021.

Gascoigne a irosit peste 20 de milioane de euro, dar nu regretă: „Aş face totul la fel”

Paul Gascoigne mărturisea că a adunat din salariile de fotbalist şi din sponsorizări peste 20 de milioane de lire sterline (aproximativ 24 de milioane de euro). A rămas fără nimic, dar spunea că nu regretă.