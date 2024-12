Ianis Hagi, mesaj pentru un jucător de la Rangers: "M-a ajutat foarte mult" - Antena Sport

Ianis Hagi a ţinut să îi mulţumească căpitanului său, James Tavernier, pentru ajutorul pe care i l-a acordat în perioada grea prin care a trecut la Rangers, în momentul în care ajunsese la echipa a doua. Fundaşul de 33 de ani e la echipă din 2015.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Între timp, Ianis a revenit ca titular şi a evoluat în duelul cu St Johnstone, când a contribuit la autogolul gazdelor care a stabilit şi scorul final.

Ianis Hagi, mesaj pentru căpitanul lui Rangers

”Nu aș spune că am fost dezamăgit. Supărat, probabil, în unele zile, da. La sfârșitul zilei, sunt o ființă umană. Am emoții, dar așa cum am spus, m-am culcat noaptea doar gândindu-mă că trebuie să respect fotbalul.

Vreau să-i mulțumesc în mod special lui Tavernier. Oamenii îl cunosc de pe teren, pentru că a fost căpitan în ultimii ani la Rangers. Statisticile lui sunt pur și simplu nebunești pentru un fundaș.

M-a ajutat foarte mult și în culise, face foarte mult pentru acest club de fotbal. Trebuie să-i mulțumesc că a fost acolo și că nu voi uita niciodată ce a făcut pentru mine în timpul verii și că m-a ajutat în situațiile în care nu era vorba despre o relație între jucători, ci mai mult despre o relație de la un bărbat la altul. Oamenii trebuie să știe asta și el este un mare căpitan”, a spus Ianis Hagi, citat de Rangers Review.