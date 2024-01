"Iau trei pensii!" Cine este milionarul care primeşte o avere de la statul român: "Mă duc spre 5.000 de euro pe lună" - Antena Sport

Reclamă

„Mitică” Dragomir face avere şi din afacerile imobiliare. Construieşte blocuri pe terenurile cumpărate de la Gigi Becali, în Pipera. Acesta este nelipsit de pe şantier şi îşi petrece o mare parte de timp într-o rulotă (VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS).

„Am pensie bună că acuma mi-a dat și de la Parlament. Băi, nu iau niciun leu din firmele de când s-au înființat. Niciun leuț. Trăiesc numai din pensia mea și a nevesti-mii.

Iau 3 pensii, dar asta e altceva. Legale toate. Am de la sport renta viageră, puțin, câteva sute de euro. Am de la Parlament și deja mi-a venit prima pensie. Am în jur de 7.000 de lei. Am două legislaturi pline, 8 ani.

Și am pensia pe care am plătit și pentru care am cotizat: 4.000 de euro. Cu toate trei mă duc spre 5.000 de euro pe lună. Mai are și nevastă-mea vreo 2.700 de lei. Nu cheltui nici 2.000 de euro pe lună. Dau la nepoți. N-am bani niciodată„, a declarat Dumitru Dragomir la fanatik.ro.

Dumitru Dragomir are o pensie mai mare decât Ion Ţiriac. Fostul jucător de tenis încasează lunar 12.000 de lei de la statul român. Miliardarul a ales însă să nu o ridice în ultimii 23 de ani. Toţi banii au intrat într-un cont şi nu au fost folosiţi încă, ţinând cont de averea avută de fostul jucător.

Motivul pentru care Ion Ţiriac are o pensie atât de mare se leagă de perioada în care acesta şi-a terminat cariera în tenis. Următorii 20 de ani acesta a fost ofiţer în Ministerul de Interne şi a ieşit la pensie cu grad de colonel. Suma uluitoare plătită de Dumitru Dragomir pentru un loc de veci în Cimitirul Bellu Fostul preşedinte al LPF nu s-a uitat la bani în momentul în care şi-a cumpărat o criptă în Cimitirul Bellu din Bucureşti. Fostul şef al fotbalului românesc a achitat aproximativ 90.000 de euro pentru o criptă situată lângă cea cumpărată de Viorel Păunescu. În schimb, un antrenor român a ajuns, în urma unei licitaţii, să plătească de patru ori mai mult. „Mi-am luat măsuri din toate punctele de vedere pentru că sunt în vârstă acum. Mi-am luat criptă lângă Viorel Păunescu, să fiu la Bellu lângă el. (Ţi-ai cumpărat loc de veci?) Da, cum să nu? Am dat pe el cât pe un apartament. Am dat vreo 80.000-90.000 de euro. Un fost fotbalist, care este antrenor acum în țările arabe, a concurat și s-a dus cu licitația până la 350.000 de dolari. S-a dus până la 350.000 în licitație. Sunt și de 500.000 de euro. Tu ai văzut ce e acolo? Sunt monumente, știu că nu te ajută, dar este bine să te asiguri ca să nu mai umble copiii să-ți facă loc de veci„, a declarat Dumitru Dragomir. Reclamă

