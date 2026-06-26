Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români: „Absolut demențială”

Milionarul român care încasează trei pensii de la stat e gata să facă o investiție de proporții. Dumitru Dragomir (80 de ani) a dezvăluit ce vrea să construiască în România.

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Dumitru Dragomir, fost șef la LPF, vrea să ridice un cămin de bătrâni și o clinică de dezintoxicare. Totul va fi clădit în apropierea aeroportului din Otopeni, pe un teren de 14.000 de metri pătrați.

Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români

Dumitru Dragomir s-a declarat convins că investiția sa va fi una uriașă pentru români. Clinica și centrul pentru vârstnici vor dispune și de piscine, iar întregul ansamblu va fi amplasat într-o zonă de pădure.

„Vreau să fac cel mai grozav cămin de bătrâni care există în România! Într-o zonă absolut demențială. Un corp îl fac pentru bătrâni și un alt corp pentru recuperarea tinerilor drogați, că nu există așa ceva la noi în țară, dezintoxicare.

Îl fac într-un loc unde am apă termală, cu piscine, înconjurat de pădure. Am luat 14.000 de metri pătrați, la 2-3 kilometri de aeroport”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.