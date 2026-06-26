Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români: „Absolut demențială”

Milionarul român care încasează trei pensii de la stat e gata să facă o investiție de proporții. Dumitru Dragomir (80 de ani) a dezvăluit ce vrea să construiască în România.
Dumitru Dragomir, fost șef la LPF, vrea să ridice un cămin de bătrâni și o clinică de dezintoxicare. Totul va fi clădit în apropierea aeroportului din Otopeni, pe un teren de 14.000 de metri pătrați.
Încasează trei pensii de la stat și e gata să facă o investiție de proporții pentru români
Dumitru Dragomir s-a declarat convins că investiția sa va fi una uriașă pentru români. Clinica și centrul pentru vârstnici vor dispune și de piscine, iar întregul ansamblu va fi amplasat într-o zonă de pădure.
„Vreau să fac cel mai grozav cămin de bătrâni care există în România! Într-o zonă absolut demențială. Un corp îl fac pentru bătrâni și un alt corp pentru recuperarea tinerilor drogați, că nu există așa ceva la noi în țară, dezintoxicare.
Îl fac într-un loc unde am apă termală, cu piscine, înconjurat de pădure. Am luat 14.000 de metri pătrați, la 2-3 kilometri de aeroport”, a declarat Dumitru Dragomir, conform fanatik.ro.
Dumitru Dragomir încasează trei pensii de la statul român
Dumitru Dragomir (80 de ani) încasează 3 pensii de la statul român, care, însumate, îi aduc un venit lunar de circa 5.000 de euro pe lună.
Dumitru Dragomir, fost şef LPF, se ocupă şi cu imobiliarele, ajutându-l pe fiul său, Bogdan. Afacerile din imobiliare sunt însă pe firma fiului său.
Familia Dragomir deţine şi un hotel de lux în Capitală. Dragomir a dezvăluit că încasează 3 pensii deoarece una este contributivă, una este datorită celor două mandate de parlamentar pe care le-a avut, iar ultima este o pensie viageră, provenind din activitatea sa din fotbal.
„Am plătit, aproape zece ani, câte 6.000 de dolari pe lună. (n.r: Deci nu aveți o pensie nesimțită, specială, nu?) Nu”, a declarat Dumitru Dragomir în emisiunea lui Dan Diaconescu de la Canal 33.
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