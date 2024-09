Ion Ţiriac i-a salvat viaţa copilului unui nume mare din România! Gestul uriaş al miliardarului român - Antena Sport

Ion Ţiriac are o avere estimată de Forbes la 2.2 miliarde de dolari. El ocupă primul loc în topul celor mai bogaţi oameni din România. Aşa cum a precizat în mai multe rânduri, Ion Ţiriac a donat tot ce deţine Fundaţiei sale, Ion Ţiriac.

Ion Ţiriac, despre performanţele românilor la Jocurile Olimpice: „Un rezultat decent, dar e departe de valoarea noastră!”

Ion Ţiriac a tras concluzia despre performanţele românilor la Jocurile Olimpice. Fostul tenisman Ion Ţiriac a declarat, duminică, într-o conferinţă de presă, că rezultatul României de la Jocurile Olimpice de la Paris, nouă medalii, dintre care trei de aur, patru de argint şi două de bronz, reprezintă un rezultat decent. El a transmis însă că e departe de valoarea sporului românesc.

El a explicat că încearcă să ajute sportul românesc prin turneele de tenis pe care le organizează prin fundaţia sa. A sublinat că nu este însă suficient.

„Fundaţia Ţiriac poate să facă atât, dar cu o floare nu se face primăvară. Mai trebuie 50-100-150 de turnee sau evenimente ca să ieşim din necunoscut. Am avut un rezultat decent la Olimpiadă, comparând cu precedentele, dar e departe de valoarea noastră, de gena românilor. Să nu ne îmbătăm cu apă rece. Mulţumim celor care ne-au reprezentat la Paris, dar atenţie. Ne bucurăm de ce am luat, dar suntem departe de realitate. Nu numai la capitolul sportivi, dar şi la personal tehnic. Dacă am ajuns ca la hochei pentru o grupă de copii de 12-13 ani să căutăm antrenor peste graniţă nu suntem în regulă. Dar speranţa moare ultima”, a spus Ion Ţiriac, conform agerpres.ro.