"Ion Ţiriac s-a albit la faţă!" Momente incredibile în vila miliardarului român: "Am furat-o din casă! Am plâns ca un tâmpit!" - Antena Sport

Episod memorabil în vila lui Ion Ţiriac. Ionuţ Chirilă a făcut o dezvăluire fabuloasă din copilărie, când şi-a însoţit tatăl acasă la miliardarul român.

Ioan Chirilă, unul dintre cei mai mari jurnalişti sportivi din istoria României, a mers cu fiul său acasă la Ion Ţiriac pentru a face un reportaj. Ionuţ Chirilă a dezvăluit că miliardarul român i-a spus să îşi aleagă un obiect din casă.

Ionuţ Chirilă, dezvăluire incredibilă despre Ion Ţiriac

Ionuţ Chirilă a dezvăluit că obiectul ales a fost o crosă de hochei, pe care Ion Ţiriac o primise de la cel mai bun hocheist canadian şi care avea o însemnătate sentimentală pentru el. Înainte de tenis, Ion Ţiriac a fost jucător de hochei.

”Am furat-o din casă. Tata era lângă Ruia, unde avea nea Ion Țiriac vila. Și eu eram un copil, nu știu cât aveam, cinci-șase ani. Făceau un reportaj. El mi-a zis: ‘Du-te și alege-ți tu ce vrei de aici. Ia-ți o jucărie, ia-ți o…’

Da. Și eu m-am dus în vila aia somptuoasă și am început să caut prin toate cotloanele. Eu, cum sunt perseverent, așa… și am găsit într-un hol ceva care strălucea. M-am uitat în sus, că era mai mare decât mine (n.r. crosa). M-au frapat abțibildurile alea lucioase, cu reclame pe ele. Chiar erau fosforescente, era întuneric acolo. Așa am descoperit-o.