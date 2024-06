Irinel Columbeanu a ajuns în sapă de lemn, uitat într-un azil, iar fiica lui a provocat un moment uluitor în România - Antena Sport

Irinel Columbeanu a ajuns în sapă de lemn, iar fiica lui a provocat un moment uluitor în România Irinel Columbeanu şi Irina Columbeanu / Captură Fiţă cu Adiţă Irinel Columbeanu a ajuns în sapă de lemn, dar fiica lui a provocat un moment uluitor în momentul în care s-a întors în România. Irina Columbeanu a avut o apariţie de lux, în condiţiile în care tatăl său nu are bani nici măcar să îşi plătească azilul în care locuieşte. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fostul milionar de la Izvorani şi-a îndeplinit cel mai mare vis! Tocmai s-a reîntâlnit cu fiica lui, Irina, care a venit din Statele Unite. Locuieşte acolo cu mama ei, Monica Gabor, cea care a fost căsătorită cu Irinel Columbeanu între 2006 şi 2011. Irinel Columbeanu a ajuns în sapă de lemn, iar fiica lui a provocat un moment uluitor în România Irina a fost aşteptată la aeroport de tatăl ei, după care au plecat împreună la Cluj-Napoca. Revenită în România după 6 ani, tânăra a avut o apariţie cu adevărat uluitoare. Un accesoriu de lux a atras toate privirile. Potrivit viva.ro, Irina Columbeanu a purtat o geantă de umăr Chanel, de culoare crem, care costă nu mai puţin de 14.921 de euro. Ea a surprins, în condiţiile în tatăl său a ajuns falit şi cere ajutor financiar de la cunoscuţi. Irina Columbeanu a avut şi o primă reacţie după ce a ajuns în România. A ţinut să îi mulţumească tatălui ei pentru toate sacrificiile făcute. Reclamă

„Mi-a fost foarte dor de tatăl meu și de țara asta frumoasă! Sunt foarte fericită și foarte recunoscătoare că sunt din nou aici după 6 ani. Da, e perfect momentul acesta! În acești șase ani chiar m-am schimbat foarte mult! A fost o schimbare foarte bună și pozitivă.

Sunt recunoscătoare că am putut să am ocazia să mă mut în America, dar sunt și foarte recunoscătoare că am putut să mă întorc în România și să îmi văd tatăl și țara.

Nu aș fi unde sunt acum fără tatăl meu, care a sacrificat enorm de mult pentru mine și sunt extrem de recunoscătoare și mulțumesc! Știu prin câte ai trecut pentru mine și pentru familia noastră! El este generos, este foarte amuzant și foarte înțelept”, a spus Irina Columbeanu pentru „Fiță cu Adiță”.

Irinel Columbeanu a avut, în perioada sa de glorie, nu mai puțin de 150 de milioane de euro în conturi. Acum are o pensie de circa 2.000 de lei. El avea şi o poprire pe o sumă de 30% din pensie, dar instanţa a decis ca acea poprire să fie ridicată. Gigi Becali a refuzat să îl ajute: „Ce să îi fac eu?” Patronul azilului unde locuieşte Irinel Columbeanu, Ion Cassian, lansa ipoteza că fostul om de afaceri, care şi-a pierdut întreaga avere, ar putea fi susţinut de Gigi Becali. Ion Cassian dezvăluia că Gigi Becali i-a plătit în trecut azilul regretatei Zina Dumitrescu. Gigi Becali a respins rapid această ipoteză, transmiţând clar că nu îl va susţine financiar pe Irinel Columbeanu. „Tată, normal că îmi pare rău de cum a ajuns Irinel Columbeanu, iar eu cu ce să îl ajut acum? Spuneți voi? Ce să îi fac eu? Însă, eu sunt curios unde îi sunt toți banii lui? Voi știți? Cum poți să pierzi așa dintr-o dată atâția bani? Trebuie aflat cum de a ajuns el la sapă de lemn. Eu cred că totuși Monica (n.r. fosta sa soție) și fata lui îl vor ajuta. Nu cred că îl vor lăsa așa, iar cineva cred că îi plătește azilul ăla, că nu oricine se duce la un asemenea azil. Pe Zina am ajutat-o atunci că săraca ajunsese foarte rău, dar eu refuz să cred că Irinel chiar nu mai are nici măcar doi lei. Vezi, în viața asta trebuie să ai mare grijă cum îți administrezi averea Voi mă întrebați dacă îl ajut eu, dar cu ce să îl ajut? Spuneți-mi voi. Eu cred că și Romanița (n.r. fosta iubită a lui Irinel Columbeanu) îl mai poate ajuta, poate că l-a și ajutat în trecut. Însă, da, e trist să vezi cum astfel de oameni din bogătași ajung săraci. Treaba e că, dacă nu ai grijă de tine, viața te aduce unde te aduce„, declara Gigi Becali la prosport.ro.