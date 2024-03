"Iubirea mea!" Imagini copleşitoare cu soţia lui Cristi Tănase, după ce a născut o fetiţă. "Dodel" este în extaz - Antena Sport

Dodel” a ţinut să afirme că soţia lui dormea la acea oră şi că nu a auzit telefonul. Mai mult, el nu ar fi stat mult timp în faţa uşii. Portarul blocului ar fi venit imediat să îl filmeze.

”Unde să fiu, am ajuns și eu acasă și am așteptat să-mi deschidă soția. Așteptam și eu să mi se deschidă ușa și m-am pus pe jos! Am așteptat două minute, un minut și pe urmă a venit și m-a fimat portarul de acolo! Aoleu, am dinții provizorii, mi-a curs sânge, ceva de genul!

Nu am făcut scandal, nu m-am certat, nu am făcut urât. Soția dormea! Nu auzea telefonul! Am zis că aștept și eu până răspunde. Am bătut la ușă”, a spus Cristi Tănase la antenastars.ro.

Clipul a apărut pe reţelele de socializare în contextul în care, la finalul lui 2023, Cristi Tănase a fost prins drogat la volan! Fostul fotbalist român, în vârstă de 36 de ani, a fost oprit de poliţişti la un control de rutină.

Cristi Tănase a câştigat trei titluri de campion cu FCSB, două Cupe ale României, o Cupă a Ligii şi o Supercupă a României, înainte să plece la Tianjin Teda, pentru 800.000 de euro.

De-a lungul carierei, Tănase a mai evoluat pentru FC Argeş, Sivasspor, Karabukspor, Giresunspor şi Academica Clinceni.