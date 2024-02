"L-am îngropat"! Nora milionarului care şi-a înşelat 16 ani soţia cu cea mai cunoscută amantă din România a făcut anunţul "bombă" - Antena Sport

Reclamă

”E o poveste atât de lungă și destul de personală și ar fi singurul lucru pe care eu nu aș vrea să îl explic niciodată. Nu înseamnă conjugarea verbului `a fi` în germană, să nu exagerăm, nu sunt atât de lipsită de imaginație.

E acolo o poveste destul de încărcată, dar cred eu că numele ăsta mă va ajuta într-un fel, o să scot în curând și propriul meu brand. Numele e mult mai sonor decât Cristina Micu”, mărturisea Cristina Ich pentru click.ro în trecut.

Victor Piţurcă a lăudat-o pe Cristina Ich: „E o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Ea şi Alex se iubesc”

Victor Piţurcă a vorbit în termeni laudativi despre Cristina Ich, femeia cu care fiul fostului selecţioner, Alex Piţurcă, are un copil. Cristina Ich şi Alex Piţurcă au fost o perioadă despărţiţi, dar s-au împăcat recent. De Revelion cei doi au petrecut împreună şi au fost surprinşi în ipostaze romantice.

”Mie, fetele cu care a fost el (n.r: Alex), nu mi-au fost la suflet. Eu voiam altceva pentru el. Nu mi-am dorit pentru el vedete. El având doar vedete, este un mic dezavantaj. I-am spus, statutul de bărbat aduce niște obligații.

Are copil, are un băiat, a fost cu o femeie în adevăratul sens al cuvântului. Cristica Ich e femeie cu capul pe umeri, pe ea nu o iau ca vedetă. Cristina are copil, i-am spus lui Alex că trebuie să știe să aibă grijă de familia lui.

Nu îi văd despărțindu-se… Ei se iubesc în continuare, ăsta e adevărul. Cel mai important moment din viața lui Alex ăsta este: copilul cu Cristina”, spunea Victor Pițurcă în podcastul lui Nasrin Ameri. Vica Blochina, „cea mai cunoscută amantă din România”, a trăit timp de 16 ani cu Victor Piţurcă Vica Blochina a trăit 16 ani cu Victor Piţurcă, deşi câştigătorul Cupei Campionilor Europeni cu Steaua era măritat cu Maria, mama lui Alex şi a Claudiei. Vica Blochina şi Victor Piţurcă au împreună un copil, pe Edan, care locuieşte acum cu tatăl lui. „Recunosc că am fost amanta lui Piţurcă. Nu mai sunt de 16 ani cu el. Acum sunt mama copilului lui Victor Piţurcă. Nu mai am nicio treabă cu el. Întotdeauna mi-am asumat. Amantă, aşa scrie în DEX. Dacă ai fost într-o relaţie cu un băiat căsătorit, cu şaiba pe deget, ai fost amantă. Aşa se numeşte la voi în România. „Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa consideram” Eu am fost iubita lui Victor Piţurcă, aşa am considerat atunci. Au trecut 16 ani şi eu nu mai am nicio treabă cu această persoană. Nu mă văd, nu vorbesc cu el, nimic. Tot timpul sunt blamate femeile… Eu am fost a doua persoană care a fost în viaţa lui şi am plecat. În afară de mine au mai fost încă foarte multe. Reclamă

Eu când am ieşit cu acest om (n.r.: Victor Piţurcă) nu ştiam că are familie şi soţie. Nici prin cap nu mi-a trecut. Am aflat după aia. (…) La noi toate certurile au fost legate de bani. Inclusiv paternitate şi chestii din astea, au fost legate de bani. Şi nu vorbim de sume foarte mari”, a spus Vica Blochina în emisiunea ei online.

