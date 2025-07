Cosmin Contra, dezvăluiri din Arabia Saudită! Ce a spus fostul selecţioner după ce a fost dat afară după 3 săptămâni - Antena Sport

Cosmin Contra: “Noii proprietari au venit cu propriile lor idei”

Cosmin Contra a fost înlocuit de Des Buckingham (40 de ani), fostul antrenor al lui Oxford United. Managerul englez era fără echipă de la jumătatea lunii decembrie a anului trecut, atunci când s-a despărţit de Oxford United.

„În ultimii 3 ani, KSA (n.r. – Regatul Arabiei Saudite) a devenit ca o a doua casă pentru mine și am văzut progresul uimitor pe care țara și liga de fotbal l-au avut sub conducerea Regelui Arabiei Saudite – Salman Bin Abdulaziz, Prințul Moștenitor – Mohammed Bin Salman, Ministrul Sportului – Prințul Abdulaziz bin Turki Al Faisal, și oamenii pe care i-au ales să conducă proiectul fotbalistic, pentru care am un mare respect și cu care am avut o comunicare și o cooperare foarte bună!

Eram sigur că Al Kholood va fi un alt proiect de succes pe care îl voi conduce pe teren, dar vânzarea clubului către o nouă companie străină m-a împiedicat să încep acest proiect în cel mai surprinzător mod, în ultimul moment.