Legătura uluitoare dintre nepotul lui Gigi Becali şi clanul Caran! "Spaima litoralului" a dezvăluit afacerea pe care o pregăteau - Antena Sport

Nuredin Beinur este foarte apropiat de Costel Caran. Şi el a fost reţinut în cadrul percheziţiilor de amploare făcute de DIICOT, dar nu a fost arestat preventiv.

„Nuredin Beinur: Ce stătea Aurică (n.r. Aurel Caran) azi la pândă, pe-acolo!

Costel Caran: Unde?

Nuredin Beinur: Ce stătea la pândă, zic! Decebal! Aia e zona lui!

Costel Caran: Daa!

Nuredin Beinur: El știe toate numerele la mașini și toate mașinile la toată lumea!

Costel Caran: Știe, zău! Știe, zău, că cunoaște! Dacă n-are ce să facă!

Nuredin Beinur: Da! Acuma are mașini și el, nu mai poate să zică: Aurel!

Costel Caran: Daaa!

Nuredin Beinur: Are ARL la mașini!

Costel Caran: Are, are 4-5 mașini, are!

Nuredin Beinur: (neinteligibil)”

„Băi, noi nu suntem în stare să luăm un restaurant? Urmează ceva tare pe Nordului”

Într-una dintre discuţiile interceptate, Nuredin Beinur îl sună pe Costel Caran, care se întâmplă să fie chiar cu Emil Caran. Discuţiile au fost, cel mai probabil, interceptate, în maşina lui Costel Caran.

„Nuredin Beinur: Ce faci, mă? Am văzut c-a mai luat Emil vreo câteva terase! Costel Caran: Ce? Nuredin Beinur: Emil, Emil a mai luat câteva terase! Emil Caran: Am luat! (…) Nuredin Beinur: Am auzit! Emil Caran: Cu Florin! Nuredin Beinur: Am auzit! Emil Caran: Ce vrei? Acuma, acuma urcăm ușor, ușor, încolo, Floreasca! Costel Caran: Băi, noi nu suntem în stare să luăm un restaurant? Emil Caran: După aia urmează pe Nordului! Am pe Nordului ceva tare acolo! Costel Caran: Auzi, c-a vorbit el să-l ia pe ăla a lu Thiess acuma! Auzi! Emil Caran: Vorbesc acolo! Da! A vorbit, ăsta, Florin! Eu? De unde să vorbesc? Nuredin Beinur: (Neinteligibil) E în stare să facă! Costel Caran: E în stare să se bage peste noi! Emil Caran: (Râde) Unde faceți, mă? Că voi faceți de șase ani! Hai! Vă las! Hai! Pa! Emil Caran coboară din autoturism.

„Nici nu mai ştiu ce să mai zic”

Costel Caran: Eu mai știu? Că nici eu nu mai știu ce să mai zic! Nuredin Beinur: Ne mutăm în Tei! Ne-așteaptă (neinteligibil)! Finu știi ce-a luat? A luat Mia Musica! (…) Nuredin Beinur: Băi, Costele, vrei să-ți spun ceva? Avem variantele, trei: Avem aia cu Thiess! Avem aia cu Teiu ! Ai înțeles? Costel Caran: Aia cu Tei sau cu Thiess e bombă! Nuredin Beinur: Aia cu Mia Musica doar dacă faci tu eveniment mare! Costel Caran: Nuuu! Nuredin Beinur: Să vii cu un (neinteligibil), să vii cu un ceva! Costel Caran: Aia acolo, că are loc de parcare, e bombă! Pe Floreasca! Și aia! Nuredin Beinur: Înțelegi? Costel Caran: Și aia cu Thiess tot la fel, bombă! Nuredin Beinur: Da, ambele bombe! Vrei să-ți spun sunt două, două chestii diferite!”, se arată în stenogramele de la dosar.

Vasile Geambazi confirma că a preluat restaurantul Atunci când a apărut informaţia că Vasi Geambazi s-ar putea asocia cu Nuredin Beinur şi Adrian Mititelu Jr pentru a prelua restaurantul lui Thiess, nepotul lui Gigi Becali confirma informaţia. „Da, am preluat noi contractul, e adevărat. În primul rând, vom schimba denumirea. Păi, cum să fie localul numit Boschetărie? Nu știu cine a venit cu ideea asta de marketing. Poate o vom numi Barosa… de la barosani. Glumesc acum", a declarat Vasi Geambazi pentru cancan.ro. „Adrian Thiess nu făcuse localul pentru a câștiga bani, ci mai mult pentru noi. El pierdea bani. Și el, și bărbatul Deliei. Pierdea bani mulți în fiecare lună. Acolo era mai mult gratis, o friptură era cinci lei. Nici nu-și scotea banii pe carne. Dar acum îl fac restaurant de lux, cred că nici lume multă nu va mai merge, dar va fi ceva deosebit. Vor băga bani mulți. Îl luam eu dacă voiam, dar nu mă mai ocup de așa ceva. Am avut saloane de nuntă, le-am dat pe toate", declara Dumitru Dragomir despre locaţia respectivă pentru aceeaşi sursă.