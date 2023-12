Mihaela Borcea şi actualul ei iubit sunt în culmea fericirii! Vestea uriaşă pe care au primit-o cei doi la sfârşit de an - Antena Sport

„Nu mă văd zilnic cu copiii, nu am cum”

Cristi Borcea a vorbit în premieră despre fiica secretă. Aceasta va împlini 17 ani în luna ianuarie şi este un elev model, aşa cum tatăl său a dezvăluit. Carolyn are o relaţie bună cu ceilalţi fraţi, mai ales cu sora sa mai mare, superba Melissa.

„Toţi copiii sunt la fel. Mergem şi în vacanţe. Sunt 3 în America şi 6 în România. Pentru ce i-ai făcut? Nu trebuie să ai grijă de ei? Copiii sunt cea mai mare responsabilitate. Să nu credeţi că mă văd zilnic cu ei, că nu am cum. Dar vorbesc cu ei, ies la masă cu ei. Valentina acum e în America. A plecat cu Milan şi a stat împreună la Melissa acasă şi cu ceilalţi doi. Toţi 4 au fost la joacă, la mall împreună. Gemenii au 20 de ani. Asta mă menţne tânăr, în formă şi e un stimulent pentru ceea ce fac. Mă adaptez. Sunt fericit şi cu cei mici şi cu cei mari. Nu am avut probleme cu ei. O am şi pe Carolyn care e la British şi învaţă foarte bine. Face 17 ani în ianuarie acum”, a spus Cristi Borcea într-un podcast.

Cristi Borcea are 3 copii cu Valentina Pelinel, însă ar mai vrea să facă unul. Afaceristul de 50 de ani are 9 copii, cu vârste între un an și opt luni și 23 de ani. Au fost făcuți cu 4 femei diferite. Patrick (23 de ani) și gemenii Antonia Melissa și Angelo (17 ani), cu Mihaela, George (9 ani) și Gloria (7 ani), cu Alina Vidican şi Carolyn (14 ani), cu avocata Simona Voiculescu. Acestora li se adaugă cei pe care îi are cu Valentina Pelinel.