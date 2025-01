Milionarul care are 11 copii cu 7 femei divorţează din nou! Unde a ajuns să locuiască - Antena Sport

Galerie (19) Roberto Carlos/ Profimedia Milionarul care are 11 copii cu 7 femei divorţează din nou. Roberto Carlos, fostul star al lui Real Madrid, ajuns la 51 de ani, a decis să se separe de Mariana Luccon, femeia cu 11 ani mai tânără decât el. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Roberto Carlos şi Mariana Luccon erau căsătoriţi din 2009. Fostul fundaş brazilian a mai avut alte şase relaţii, înainte de mariajul cu Mariana, între care şi o altă căsnicie încheiată de asemenea cu divorţ. Milionarul care are 11 copii cu 7 femei divorţează din nou Conform presei spaniole, Roberto Carlos şi Mariana Luccon s-au despărţit şi urmează să divorţeze. Fostul fundaş şi-a lăsat soţia să locuiască în casa în care a locuit şi în ultimii ani şi a luat decizia ca el să se mute, cel puţin pentru moment. Concret, Roberto Carlos a ajuns să locuiască provizoriu la baza sportivă din Valdebebas a clubului Real Madrid, club la care a scris istorie şi a evoluat timp de 11 ani. Divorţul ar urma să fie unul dificil, ţinând cont de bunurile pe care le deţine fostul fundaş. În total, acestea ar fi evaluate la suma de nu mai puţin de 160 de milioane de euro. Totodată, jurnaliştii spanioli menţionează că socrii lui Roberto Carlos încă locuiesc într-una dintre proprietăţile deţine de fostul jucător al lui Real Madrid. Reclamă

Roberto Carlos şi Mariana Luccon sunt căsătoriţi din 2009 şi au împreună două fiice, Mariana şi Manuela. În trecut, fostul fundaş a dezvăluit că are în total 11 copii, cu nu mai puţin de şapte femei: „Acum sunt cu Manuela, dar mai am alţi copii. Am şapte copii în Brazilia, am unul în Mexic, unul în Ungaria, dar care trăieşte în Alicante şi toţi ceilalţi trăiesc în Brazilia”, spunea Robert Carlos.

Gică Popescu, despre duelurile cu Roberto Carlos din El Clasico

Fostul căpitan al echipei naţionale şi al Barcelonei, Gică Popescu, povesteşte, într-o postare pe blogul personal, despre cum se trăieşte din teren un El Clasico cu Real Madrid. „El Clasico nu e doar un meci, este un spectacol total, un duel care trece dincolo de sport, o confruntare între două lumi, două filosofii”, spune Popescu.

„Eşti pe tunel, gata să intri pe teren, iar meciul care tocmai stă să înceapă este Barcelona – Real Madrid. E greu de descris în cuvinte ce simţeam când jucam în El Clasico. Timp de 90 de minute, pare că pulsul întregii lumi bate acolo. 100.000 de oameni în tribune şi milioane de oameni acasă care aşteaptă timp de un an acest meci; dar El Clasico nu e doar un meci, este un spectacol total, un duel care trece dincolo de sport, o confruntare între două lumi, două filosofii. Ca străin şi căpitan al Barcelonei, ştiam că am responsabilitatea de a reprezenta un club şi un oraş pentru care fotbalul este mai mult decât o simplă pasiune„, spune Popescu.

